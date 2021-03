Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le projet McCourt se fait dézinguer par un minot !

Publié le 16 mars 2021 à 2h15 par G.d.S.S.

Issu du centre de formation de l’OM, Maxime Lopez reste très attentif à l’évolution du projet McCourt et se montre très critique sur la place accordée aux jeunes minots.

Alors qu’il a quitté l’OM l’été dernier pour prendre la direction de Sassuolo où il s’éclate, Maxime Lopez a néanmoins été obligé de dire au revoir à son club de toujours. Le milieu de terrain tricolore n’entrait pas dans les plans d’André Villas-Boas et a donc préféré s’exiler en Italie, mais il garde néanmoins un œil très avisé sur l’évolution de l’OM et se montre d’ailleurs très critique dans le podcast Prolongation sur certains choix opérés dans le projet McCourt.

« On préfère faire venir un mec de l’autre bout du monde »