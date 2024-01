Mercato - OM : Le prochain transfert annoncé dans le vestiaire ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Tenu en échec contre Strasbourg vendredi soir (1-1), l'OM va devoir se renforcer dans les prochains jours. Le poste de latéral gauche est notamment ciblé. Et pour cause, alors que l'effectif marseillais était déjà peu fourni à ce poste, Renan Lodi serait proche de s'engager avec Al-Hilal. Ce sont donc deux latéraux qui sont attendus d'ici la fin du mercato. Et Amir Murillo valide cette option.

Cet hiver, l'Olympique de Marseille a déjà officialisé la signature de Jean Onana, prêté par Besiktas avec une option d'achat estimée à 4,5M€. Une option d'achat qui deviendra obligatoire selon certains conditions. « 50% des minutes et qualification pour la Ligue des Champions », révélait Pablo Longoria. Désormais, l'OM se concentre sur le recrutement de deux latéraux gauches. Et pour cause, un joueur était attendu à ce poste, mais devrait s'engager avec Al-Hilal.

Murillo attend l'arrivée d'un latéral gauche

Après le match nul contre Strasbourg vendredi soir (1-1), Amir Murillo a été interrogé sur une possible arrivée d'un latéral gauche. « Je ne joue pas à gauche normalement, mais à droite. C'est ma position naturelle. Je joue sur le côté gauche parce que l'équipe m'en a besoin. Je ferai de mon mieux pour aider l'équipe. Mais si quelqu’un arrive à gauche au mercato c’est très bien. On a besoin de bons joueurs, on a besoin de gagner. Donc si je dois choisir un côté, je jouerai sur le côté droit parce que c'est ma position », a-t-il assuré en sone mixte.

«On a besoin de bons joueurs, on a besoin de gagner»

Il faut dire qu'Amir Murillo dépanne dans le couloir gauche, et l'arrivée d'un nouveau joueur à ce poste lui permettrait de revenir à droite, ce qui semble plus lui convenir. Reste désormais à savoir qui débarquera à l'OM dans les prochains jours. Les pistes menant à Josh Doig (Hellas Vérone) et Adrien Truffert (Rennes) ont été activées. Mais il faudra faire vite dans ce dossier.