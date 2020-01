Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le prix d’une piste de Zubizarreta fixé à 10M€ !

Publié le 10 janvier 2020 à 11h00 par A.M.

En quête de renforts offensifs, l’OM se serait positionné sur Tino Kadewere. Et Le Havre aurait fixé son prix à environ 10M€.

« Comme tout le monde, enfin je crois, je pense que l’Angleterre est aujourd’hui la plus belle destination pour un footballeur. Mais je ne dis pas non à la France. L’idée est tout simplement de rejoindre un top club européen . » Tino Kadewere a confirmé qu’un départ en fin de saison était probable. Et l’attaquant du Havre n’a pas écarté un transfert en France. Une bonne nouvelle pour l’OM qui suit de près le meilleur buteur de Ligue 2.

Kadewere, c’est 10M€