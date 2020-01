Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le nouvel aveu de Villas-Boas sur le mercato hivernal !

Publié le 23 janvier 2020 à 22h00 par T.M.

Présent en conférence de presse ce jeudi, André Vilas-Boas a fait quelques confidences sur la fin du mercato hivernal à l’OM.

Plus que quelques jours avant la clôture du mercato hivernal. A partir 1er février, le marché refermera ses portes. L’OM arrivera-t-il à boucler des renforts d’ici là ? Présent en conférence de presse ce jeudi, André Villas-Boas a expliqué ne pas trop se faire d’illusions à ce sujet. « Il reste quelques marchés ouverts qui peuvent être dangereux. Mais sauf mauvaise surprise, je n’attends rien sur ce mercato », a-t-il assuré. Et quid des possibles départs ?

« Les joueurs me donnent l'impression de vouloir rester »