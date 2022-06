Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le gros coup Axel Witsel prend forme pour Pablo Longoria

Publié le 14 juin 2022 à 22h30 par Bernard Colas

Pour se renforcer dans l’entrejeu, l’Olympique de Marseille a fait d’Axel Witsel sa priorité dans ce mercato estival. Le milieu de terrain arrive à la fin de son contrat avec le Borussia Dortmund, et comme vous l’a révélé le 10 Sport, les discussions sont en cours entre les deux parties. Un dossier dans lequel l’OM a ses chances selon L’Équipe.

Malgré les efforts de Pablo Longoria, l’OM n’est pas parvenu à convaincre Boubacar Kamara de renouveler son bail s’achevant le 30 juin. Le club phocéen a donc vu partir son milieu de terrain partir librement et doit désormais se pencher sur la question de son successeur, et les pistes sont déjà nombreuses. Jordan Veretout (AS Rome) Miralem Pjanic (FC Barcelone), Danilo (Palmeiras) et Francis Coquelin (Villarreal) sont notamment visés, tout comme Axel Witsel (Borussia Dortmund) comme vous l’a révélé le10sport.com. À 33 ans, l’international belge arrive à la fin de son contrat et peut donc s’engager dans le club de son choix, une aubaine pour l’Olympique de Marseille, qui devra encore faire preuve d’ingéniosité sur le marché des transferts pour se renforcer à moindre coût. Pablo Longoria n’a d’ailleurs pas traîné pour passer à la vitesse supérieure.

Ça discute avec Axel Witsel