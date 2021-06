Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le dossier Strootman prend une nouvelle tournure !

Publié le 3 juin 2021 à 17h10 par A.C.

Prêté par l’Olympique de Marseille depuis l’hiver dernier, Kevin Strootman intéresse plusieurs clubs à l’étranger.

Va-t-on revoir Kevin Strootman à l’Olympique de Marseille ? Peu utilisé par André Villas-Boas, le milieu a été prêté au Genoa en janvier dernier. L’OM a pris en charge 50% de son salaire et vu qu'aucune option d’achat n’a été insérée dans son prêt et que son contrat court jusqu’en juin 2023, il pourrait très bien revenir cet été. D’ailleurs, Jorge Sampaoli a semblé laisser la porte ouverte à un possible retour de Strootman. « Les joueurs prêtés sont étudiés tout comme ceux qui sont prêtés au club cette saison » a expliqué le coach de l’OM. « Ceux qui auront le potentiel pourront rester avec nous la saison prochaine, les autres devront chercher un autre club ». Pourtant, Strootman semble avoir la cote en Italie...

Cagliari est passé à l’action pour Strootman