Mercato - OM : Le départ «lunaire» annoncé sur TF1 !

Arrivé en 2005 à l’OM, en provenance de Galatasaray, Franck Ribéry sera resté jusqu’en 2007 sur la Canebière, date de son départ pour le Bayern Munich. Un transfert qui aurait toutefois pu intervenir un an auparavant pour l’ancien international français. En effet, Ribéry avait réclamé son départ en direct sur TF1. Une demande qui a marqué les esprits à Marseille.

En août 2006, Franck Ribéry avait lâché une bombe sur TF1. En effet, celui qui était alors joueur de l’OM avait fait part de sa volonté très claire de quitter le club phocéen. « Mon souhait c'est de quitter Marseille. Je souhaite partir parce que j'ai envie de gagner d'autres choses, j'ai envie de jouer la Ligue des champions, j'ai envie de continuer à évoluer, j'ai envie d'avoir autour de moi de grands joueurs. Pour moi c'est important. Mon choix est pris, je ne reviendrai pas en arrière, a poursuivi Ribéry. Mais je n'oublie pas qu'ici c'était mon club. J'aimais ce club, j'aimais les supporteurs parce que c'est vraiment un public extraordinaire. Je pense que c'est le meilleur public de France. Je ne retiens que des bons souvenirs et j'espère qu'ils pourront me comprendre. Je sais qu'il y aura des supporteurs un peu déçus, mais je suis jeune, j'ai 23 ans, j'ai envie de continuer à prendre du plaisir, de passer à autre chose, de voir un peu ce qu'est la Ligue des champions, de gagner des titres », avait ainsi balancé Ribéry .

« Pape Diouf le bloque et dis « tu ne vas pas partir » »

Mais voilà que malgré cette demande, Franck Ribéry n’aura quitté l’OM qu’un an plus tard. En effet, Pape Diouf avait alors retenu le Marseillais et ça ne l’avait finalement pas chagriné par la suite. « Au final, il reste parce que Pape Diouf le bloque et dis « tu ne vas pas partir ». Je vois comment il s’est comporté après en interne, un super comportement pour l’équipe et à la fin il finit assis sur un tracteur au Vélodrome avec Nasri », s’est souvenu Yann Guerin.