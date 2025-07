Mercato - OM : Le départ de De Zerbi réglé «en un dixième de seconde» !

Après la défaite de l’OM à domicile la saison dernière face à Auxerre, Roberto De Zerbi avait lâché une bombe. En effet, l’Italien avait expliqué qu’il était prêt à faire ses valises. Un départ n’a finalement pas eu lieu. Il faut dire que du côté de Pablo Longoria, il était inconcevable que De Zerbi s’en aille quelques mois seulement après son arrivée à l’OM.

A l’occasion du documentaire Sans jamais rien lâcher, on a été plongé dans les coulisses de la colère de Roberto De Zerbi suite au match face à Auxerre . Ainsi, lors de son discours face aux joueurs de l’ OM dans le vestiaire, l’Italien a balancé : « J’ai dit à Pablo et Medhi, je leur ai dit que si c’est moi le problème, je suis prêt à rentrer à la maison, en étant 2ème au classement. Parce que je n’ai pas réussi à vous transmettre quoi que ce soit ».

« La réponse était en un dixième de seconde jamais de la vie »

D’ailleurs, quelle a été la réaction de Pablo Longoria a cette bombe lâchée par Roberto De Zerbi ? Le président de l’OM a dévoilé sa réponse et elle a visiblement été immédiate : « Je me rappelle parfaitement de ce match, de l’après match. Le coach avait dit en conférence de presse et aussi aux joueurs dans le vestiaire, mais aussi dans un moment plus privé avec Medhi et moi que s’il était le problème, il pourrait partir. La réponse était en un dixième de seconde jamais de la vie ».