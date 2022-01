Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Kamara très remonté en interne contre ses dirigeants ?

Publié le 21 janvier 2022 à 12h45 par P.L.

Plus le temps passe, plus Boubacar Kamara se rapproche d'un départ libre cet été, son contrat arrivant à son terme en juin prochain. D'ailleurs, le joueur de 22 ans n'aurait pas spécialement apprécié le comportement de l'OM à son égard lors du dernier mercato estival.

Depuis quelques mois maintenant, c’est l’un des dossiers sensibles de l’OM. Boubacar Kamara, en fin de contrat en juin prochain, se rapproche doucement d’un départ libre à l’issue de la saison. Pourtant, Pablo Longoria a tout tenté pour obtenir une prolongation du milieu polyvalent de 22 ans. Comme l’a révélé L’Equipe , le président de l’OM aurait transmis plusieurs offres au joueur, qui n’ont finalement abouti à rien. De son côté, Boubacar Kamara entretiendrait une certaine rancune envers la formation phocéenne.

Kamara n’a pas aimé le comportement de l’OM l’été dernier