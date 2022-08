Foot - Mercato - OM

OM : Le Barça donne le feu vert pour le transfert de Memphis Depay

En attendant potentiellement Alexis Sanchez qui est également annoncé du côté de Galatasaray, Memphis Depay pourrait quitter le FC Barcelone pour rebondir à l’OM. D’ailleurs, l’ancien capitaine de l’OL semblerait formuler un intérêt pour le club phocéen lorsque le Barça serait prêt à tourner la page.

Memphis Depay serait susceptible de se lancer un nouveau challenge avant la clôture du mercato. Avec les arrivées successives de Robert Lewandowski et de Raphinha, Depay serait poussé vers la sortie par le comité de direction du FC Barcelone. Et cela pourrait bien faire les affaires de l’OM. En effet, le président Pablo Longoria aurait des vues sur le Néerlandais qui garderait selon le journaliste Sébastien Tarrago, un oeil sur l’actualité de l’OM depuis plusieurs mois.

Et ce n’est pas la presse ibérique qui dira le contraire. El Pais a dernièrement fait savoir que Memphis Depay n’aurait plus sa place au FC Barcelone et que le club culé comptait bien se séparer de l’attaquant qui a laissé son numéro 9 à Robert Lewandowski. En plus d’Alexis Sanchez qui devrait débarquer à l’OM si Galatasaray ne faisait pas capoter l’opération, Longoria aimerait en faire de même pour Memphis Depay.

News #Aubameyang: Tuchel is open for his transfer. Internally he has demanded world class players only. He criticizes to much average in his squad. But: Barcelona wants to keep Auba at this stage as a top backup for Lewy. Depay should leave instead. #CFC @Sky_Marc @SkySportDE 🇬🇦