Mercato - OM : L'annonce de la presse italienne sur Milik

Souvent annoncé à Turin, Arkadiusz Milik a finalement atterri à la Juventus lors du dernier mercato, dans le cadre d’un prêt avec option d’achat d’un total de 9 ou 10M€. Un départ de l’Olympique de Marseille qui semble être définitif, puisqu’en Italie on assure qu’il devrait poursuivre sa carrière chez les Bianconeri.

Le passage express de Luis Suarez a laissé un trou en attaque et certains se demandent désormais comment l’OM a pu laisser filer Arkadiusz Milik. Ce dernier semble d’ailleurs cartonner avec la Juventus, où tout le monde est déjà heureux de l’avoir.

Pour Milik, tout est déjà bouclé

D’après les informations de La Gazzetta dello Sport , l’avenir de Milik ne ferait plus aucun doute... et il ne passe pas vraiment par l’OM. Au sein de la Juventus on aurait en effet déjà tranché pour l’option d’achat et il ne resterait plus qu’à l’annoncer pour rendre l’accord officiel.

« Je suis dans grand un club, j’espère y rester »