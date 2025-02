Mercato - OM : L'annonce cash de De Zerbi, cette recrue ne partira qu'à une condition !

Thomas Bourseau

Neal Maupay est seulement arrivé l'été dernier à l'OM, mais il semble déjà adopté par les supporters du club marseillais et encore plus par Roberto De Zerbi. Après avoir affirmé qu'il était le joueur idéal pour un coach, le tacticien italien l'a qualifié de fils dimanche dernier, l'empêchant d'aller voir ailleurs tant qu'il officiera en tant qu'entraîneur de l'Olympique de Marseille.

Les recrues s'enchaînent à chaque mercato avec le tandem Medhi Benatia - Pablo Longoria à l'OM. Le directeur du football et le président du club marseillais sont particulièrement inspirés et ont notamment recruté Neal Maupay l'été dernier, en back-up d'Elye Wahi. La doublure est devenue le titulaire au fil de la première partie de saison si bien que Wahi a déjà été transféré cet hiver, et remplacé par Amine Gouiri.

«Quand je partirai, il pourra partir»

Néanmoins, Roberto De Zerbi n'a pas titularisé Neal Maupay dimanche dernier pendant l'Olympico remporté face à l'OL (3-2) et a même privilégié Amine Gouiri à Maupay lors de ses changements effectués. Rien à signaler pour l'entraîneur de l'OM qui a fait la déclaration d'amour suivante à l'attaquant français. « Neal Maupay, c’est comme mon fils. Il restera à Marseille tant que je serai là. Quand je partirai, il pourra partir ».

«C’est un exemple sur le terrain et en dehors»

Au micro de DAZN, Roberto De Zerbi a d'ailleurs évoqué la potentielle raison de son choix tactique avec Neal Maupay, à savoir sa forme athlétique. « Mais c’est un exemple sur le terrain et en dehors. Je pense qu’il n’est pas, actuellement, en très bonne condition physique. Il y a aussi Bilal Nadir pour mettre une très grosse pression ».