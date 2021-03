Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L’anecdote de Gignac sur son arrivée à l’OM !

Publié le 23 mars 2021 à 23h05 par La rédaction

Joueur de l’OM entre 2010 et 2015, André-Pierre Gignac a affirmé avoir refusé plusieurs clubs pour réaliser son rêve de jouer pour le club phocéen.