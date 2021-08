Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La voie se dégage pour Longoria pour ce talent de Ligue 2 !

Publié le 14 août 2021 à 15h10 par Th.B.

Alors que Wolsburg s’était approché du Toulouse FC avec une offre de transfert pour Amine Adli, le club allemand aurait pris la décision de passer à autre chose après le refus du joueur. De quoi donner espoir à l’OM.

Amine Adli est toujours, à quelques jours de la clôture du mercato estival, un joueur du Toulouse FC. Élu meilleur élément de Ligue 2 la saison passée, le milieu offensif des Violets dispose d’un contrat le liant au club jusqu’en juin 2022 et ne semble absolument pas parti pour le prolonger. De quoi justifier la détermination du président Damien Comolli à le vendre au plus offrant malgré la réticence du principal intéressé de se rendre dans les clubs en question. Wolsburg et Troyes auraient tenté leur chance selon RMC Sport, en vain alors que Adli n’aurait d’yeux que pour le Bayern Munich lorsque l’OM resterait à l’affût de la moindre opportunité depuis le mercato hivernal. Et cela pourrait bien être le moment de l’OM.

Wolsburg est définitivement passé à autre chose avec Adli !