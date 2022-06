Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La vérité éclate pour cette piste à 10M€ de Longoria

Publié le 19 juin 2022 à 11h45 par Dan Marciano

Après avoir perdu la main dans le dossier Axel Witsel, l'OM pourrait étudier d'autres pistes pour renforcer le milieu de terrain. Selon plusieurs sources, le dossier Francis Coquelin serait sur la table de Pablo Longoria. Le joueur de Villarreal plait au dirigeant marseillais, qui n'aurait, toutefois, pas encore lancé les grandes manœuvres pour recruter le Français.

Comme annoncé par le 10Sport.com, l'OM n'était pas idéalement placé dans le dossier Axel Witsel. Et cela s'est confirmé ce samedi. La RTBF indique que le joueur belge devrait finalement s'engager avec l'Atlético. Heureusement, le président marseillais avait d'autres dossiers sous le coude pour renforcer le milieu de terrain. En interne, les noms de Jordan Veretout (AS Roma), Danilo (Palmeiras) et Francis Coquelin seraient évoqués.





« Ça discute mais rien de bien concret pour l'instant »