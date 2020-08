Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La stratégie de Boudjellal passera par des stars

Publié le 26 août 2020 à 1h45 par La rédaction

Mourad Boudjellal a levé le voile sur sa stratégie, comme un nouveau paradigme sur la gestion d’un club. Une ambition nouvelle est en route pour l’OM ?

Dans l’entretien qu’il a accordé à La Provence , Mourad Boudjellal, à nouveau pleinement en charge du dossier de rachat de l’OM par Mohamed Ajroudi, a glissé quelques indices sur sa vision : « On va prendre un exemple, mais ce n’est pas du tout quelqu’un que je ferais venir à l’OM : Lionel Messi à l’OM, c’est cadeau. Son salaire serait amorti deux fois par rapport à un joueur moyen qui n’apporterait ni engouement, ni produit nouveau… (…) Son salaire actuel ? Oui, c’est plus cher que Wilkinson, mais ça rapporte beaucoup plus aussi. Le vrai prix d’un joueur, c’est la différence entre ce qu’il coûte et ce qu’il rapporte. Vous savez ce que rapportent les produits Messi ? Si vous voyez un maillot OM avec Messi floqué dessus, vous l’acheter ? Ça fera déjà 85€ de moins sur son prix… Quels serait le taux de remplissage du Vélodrome avec Messi ? Et l’image du club en termes de produits publicitaires ? On n’a pas compris dans ce club qu’on peut amortir le recrutement des grands joueurs, et même gagner de l’argent avec. Au RCT, Wilkinson et Umaga m’ont fait gagner beaucoup d’argent. Mais dans un club où vous n’avez pas une économie réelle, un engouement et une frustration comme à Marseille, il ne faut pas le faire ».

De quoi rêver pour l’OM