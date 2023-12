Mercato - OM : La solution trouvée après ce fiasco ?

Thibault Morlain

Un an à l'OM et puis s'en va pour Vitinha ? Acheté pour 32M€ en janvier 2023, le joueur le plus cher de l'histoire du club phocéen pourrait faire ses valises lors du mercato hivernal. Si tel était le cas, un nouveau buteur pourrait débarquer à l'OM durant le mois de janvier. Préparant le terrain, Pablo Longoria et Mehdi Benatia auraient déjà coché un nom.

Le mercato hivernal ouvrira ses portes le 1er janvier 2024 et ça pourrait bouger dans tous les sens à l'OM. Au rayon des départs, il est désormais question d'un possible transfert de Vitinha. Pas convaincant depuis son arrivée de Braga, le joueur le plus cher de l'histoire de l'OM pourrait ne pas être retenu.

La succession de Vitinha préparée à l'OM ?

Un attaquant s'en va et un autre arrive à l'OM ? Selon les informations de La Tribune OM , alors que Pablo Longoria et Mehdi Benatia ne retiendront pas Vitinha cet hiver, en cas de départ, le Portugais sera remplacé. Et à l'OM, on aurait déjà plusieurs profils en tête, que ce soit pour un transfert ou bien en prêt.

Une solution nommée Gift Orban ?

Un premier nom serait d'ailleurs déjà coché par l'OM pour venir remplacer Vitinha en janvier. A en croire le média spécialisé, la direction olympienne apprécierait particulièrement Gift Orban. A 21 ans, le Nigérian évolue aujourd'hui du côté de la La Gantoise. Depuis le début de la saison, il a déjà inscrit 12 buts toutes compétitions confondues.