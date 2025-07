Mercato - OM : La signature annulée à cause de son pote ?

Leonardo Balerdi, devenu capitaine de l’OM, est dans le viseur de plusieurs clubs européens. Mais l’arrivée de son compatriote Facundo Medina pourrait tout changer. Les deux Argentins souhaitent évoluer ensemble à Marseille. Au point de remettre en question un possible transfert ? Reste à savoir si le club résistera à une grosse offre.

Arrivé en 2020 à l’OM, Leonardo Balerdi a mis un certain temps avant de s’imposer comme un élément indispensable du club phocéen. Souvent critiqué pour ses sauts de concentration et ses erreurs grossières, le défenseur argentin a depuis pris une autre dimension et est devenu le capitaine de l’OM.