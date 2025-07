Mercato - OM : La révélation à 15M€ de la presse italienne !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Timothy Weah (25 ans) vient de boucler sa deuxième saison à la Juventus qui pourrait bien être sa dernière. La faute à l’OM, club particulièrement intéressant aux yeux du principal intéressé. Il se trouve, selon la presse transalpine, que les deux clubs échangeraient activement pour mener à bien cette opération dont la nature reste encore à déterminer.

Du PSG à l’OM en passant par le Celtic Glasgow, le LOSC et la Juventus ? Cela pourrait en effet être le joli périple de Timothy Weah à seulement 25 ans au terme du mercato estival. Et pour cause, l’attaquant américain formé au Paris Saint-Germain est annoncé sur le départ de la Juve de l’autre côté des Alpes. Et sa destination préférentielle ne serait autre que l’OM.

Timothy Weah à l’OM, c’est bouillant ! C’est du moins l’information communiquée par la Gazzetta dello Sport dans ses colonnes du jour ce jeudi. Le joueur formé au PSG n’aurait à l’instant T d’yeux que pour l’Olympique de Marseille et au vu du déroulement de l’opération, Weah serait susceptible de devenir la quatrième recrue estivale du club phocéen. D’ailleurs, les dirigeants de la Juventus et leurs homologues marseillais seraient d’ores et déjà tombés d’accord sur un accord de principe concernant la valorisation du joueur s’élevant à 15M€.