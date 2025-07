Le PSG va boucler ce transfert, c'est imminent ?

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2028, Milan Skriniar devrait quitter le PSG lors de ce mercato estival. Toujours indésirable à Paris, l'international slovaque devrait faire son retour à Fenerbahçe d'ici la fin du marché. En effet, le directeur sportif du club turc serait actuellement en Italie pour finaliser les négociations avec l'agent de Milan Skriniar.

En fin de contrat le 30 juin 2023 avec l' Inter , Milan Skriniar s'est envolé vers Paris pour signer librement et gratuitement au PSG . Toutefois, l'international slovaque est sorti des plans de Luis Enrique lors du premier acte de la saison dernière.

PSG : Skriniar va retourner à Fenerbahçe ?

Alors que Luis Enrique ne voulait plus de lui, Milan Skriniar a été envoyé à Fenerbahçe lors du dernier mercato hivernal, et ce, sous la forme d'un prêt sec. Tombé sous le charme du défenseur central de 30 ans, José Mourinho voudrait le conserver la saison prochaine. Pour régaler le Special One, la direction de Fenerbahçe serait passée aux choses sérieuses.