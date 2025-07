Mercato - OM : La réponse fracassante d’un crack du Real Madrid !

En quête d’un nouveau buteur dans ce mercato estival, l’OM a notamment été annoncé sur les traces d’Endrick. Aujourd’hui au Real Madrid, le Brésilien fait face à une concurrence terrible. Alors qu’un prêt pourrait permettre au crack d’avoir du temps de jeu, quitter temporairement la Casa Blanca n'est toutefois pas dans les plans d’Endrick.

Un avenir au Real Madrid pour Endrick !

Avec l’explosion de Gonzalo Garcia, ça fait un concurrent de plus pour Endrick au Real Madrid. Pour autant, ce n’est pas pour cela que le Brésilien voudrait être prêté pour avoir du temps de jeu. Selon les informations de AS, ce scénario serait totalement écarté. « Il est dans le plus grand et important club du monde », lâche-t-on dans le clan Endrick.