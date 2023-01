Transferts : Il quitte l'OM avec une grosse punchline

Guillaume de Saint Sauveur

Désireux de quitter l’OM depuis plusieurs semaines, Gerson a donc obtenu gain de cause, et son transfert à Flamengo a été officialisé cette semaine. Le milieu de terrain brésilien a hérité du numéro 20 pour son retour au club, et il a justifié ce choix par une punchline destinée à son compatriote Vinicius Junior.

C’était dans l’air du temps, c’est officiel depuis mardi : Gerson n’est plus un joueur de l’OM. Le milieu de terrain de 25 ans, qui n’entrait pas dans les plans d’Igor Tudor, a donc bouclé son retour du côté de Flamengo pour 16M€, un an et demi après quitté l’écurie brésilienne pour rejoindre Jorge Sampaoli à l’OM.

Transferts - OM : Une terrible nouvelle tombe pour le mercato de Longoria https://t.co/6nfRCmfzgz pic.twitter.com/iz7OSsYvHw — le10sport (@le10sport) January 4, 2023

Gerson a changé son numéro

Et alors qu’il portait le 8 lors de son premier passage à Flamengo, Gerson a été obligé de revoir ses plans puisque ce numéro n’était plus dispo. L’ancien joueur de l’OM a donc opté pour le 20, avec une explication assez inattendue pour le justifier.

« Il est VJR20, je suis G20 »