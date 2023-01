OM : Après son transfert, Gerson envoie un message… à une star du Real Madrid

Thibault Morlain

C’est officiel, Gerson est à nouveau un joueur de Flamengo. L’annonce est tombée, le Brésilien quitte définitivement l’OM, faisait ainsi son retour au sein du club carioca. Et si Gerson portait précédemment le numéro 8, le voilà qu’il aura maintenant le 20 dans le dos. Pourquoi un tel choix ? La réponse se trouve visiblement du côté du Real Madrid.

Au terme d’un très long feuilleton, Gerson est bien de retour à Flamengo. Alors que le Brésilien n’était clairement plus heureux à l’OM avec Igor Tudor, il souhaitait revenir au sein du club carioca. Ça n’a pas été simple, mais les deux directions ont fini par trouver un accord et ce mardi, l’officialisation est tombée : Gerson s’est engagé avec Flamengo jusqu’en décembre 2027.

Pas de 8 pour Gerson

Un an et demi après avoir quitté Flamengo, Gerson fait donc son retour au sein du club carioca. Et cette fois, il aura un nouveau numéro dans le dos. Alors que l’ex-joueur de l’OM portait le 8 lors de sa précédente aventure à Flamengo, celui-ci est déjà pris par Thiago Maia. Par conséquent, Gerson a décidé de prendre le 20.

« Le 20, c’est pour un petit hommage à Vini »