Mercato - OM : La prochaine recrue déjà annoncée ?

Axel Cornic

Le mercato hivernal approche à grand pas et va ouvrir ses portes le 1er janvier prochain, avec l’Olympique de Marseille qui aurait déjà quelques idées en tête. Après avoir recruté une douzaine de nouveaux joueurs cet été, Medhi Benatia et Pablo Longoria aurait notamment une piste précise pour renforcer l’équipe de Roberto De Zerbi.

Beaucoup de choses ont changé à Marseille cet été et ça ne devrait pas s’arrêter là. Avec la fenêtre de janvier qui approche, l’OM semble déjà étudier plusieurs pistes de mercato pour renforcer son collectif. Et un profil précis serait vraisemblablement recherché…

Un nouveau milieu à l’OM ? D’après les informations de L’Équipe, l’un des objectifs de l’OM cet hiver serait de recruter un milieu de terrain supplémentaire. Ce secteur a pourtant déjà été renforcé lors du mercato estival, avec notamment les arrivées d’Arthur Vermeeren ou encore de Matt O’Riley, qui ont fait bonne impression.