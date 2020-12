Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La priorité hivernale est clairement identifiée !

Publié le 6 décembre 2020 à 4h15 par A.M.

A quelques jours de l'ouverture du mercato d'hiver, Pablo Longoria et André Villas-Boas ont déjà des idées claires pour le mois de janvier.

Il y a quelques jours, en conférence de presse, André Villas-Boas affiché ses regrets avec le recrutement de Luis Henrique : « On a manqué un 9 de référence, on s'est raté car Luis (Henrique) ne va pas être ce joueur pour jouer dans cette position. On a fait une erreur. On va peut-être faire quelque chose en janvier pour régler ça . » Et après la victoire contre Nîmes en Ligue 1 vendredi (2-0), l'entraîneur de l'OM en a rajouté une couche. « Un numéro 9 ? On en discute. On avait pensé qu'avec Luis Henrique, on pouvait avoir ce type d'options mais ce n'est pas le cas, parce que c'est un ailier pur. Mais on va voir, c'est possible », confiait-il à Téléfoot La Chaîne . Et Pablo Longoria est clairement sur la même longueur d'onde pour le mercato d'hiver.

L'OM veut un 9