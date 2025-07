Mercato - OM : La nouvelle priorité gâchée par un club de Ligue 1 ?

Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

À la recherche d’un latéral droit en complément d’Amir Murillo, l’OM s’intéresse à celui du Bayern Munich, Sacha Boey, mais également à Timothy Weah. Formé au PSG, l’international américain est capable d’évoluer à différents postes dans le couloir droit. Toutefois, il y aurait une forte concurrence pour le joueur de la Juventus, notamment celle de l’AS Monaco.

L’OM concurrencé par Everton, Leeds et l’AS Monaco

En effet, d’après les informations de Foot Mercato, deux clubs anglais seraient également intéressés par Timothy Weah, Everton et Leeds, mais l’OM aurait aussi un concurrent en Ligue 1. L’AS Monaco apprécierait le profil de l’Américain, mais serait d’abord dans l’obligation de se séparer de Vanderson (24 ans). Annoncé dans le viseur du FC Barcelone et de l’AC Milan, l’international brésilien (7 sélections) est pour le moment toujours en Principauté, et cela pourrait faire les affaires de l’OM dans le dossier Timothy Weah.