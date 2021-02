Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La grosse sortie de Daniel Riolo sur l’avenir d’Eyraud !

Publié le 17 février 2021 à 1h15 par B.C.

Alors que la relation entre Jacques-Henri Eyraud et les supporters de l’OM a atteint un point de non-retour, Daniel Riolo estime que le départ du président phocéen est inéluctable.

Plus que jamais, la guerre est déclarée entre les supporters de l’OM et Jacques-Henri Eyraud. Après les événements survenus à la Commanderie, le club phocéen a décidé de lancer ce lundi le projet « Agora OM » afin de faciliter le dialogue avec le public olympien. Une initiative qui n’a pas eu l’effet escompté puisque les supporters ont rapidement affiché leur mécontentement, mais l’OM est allé plus loin en révélant aux associations que le club pourrait rompre la convention des abonnements. Une décision qui a suscité un tollé à Marseille, aussi bien chez les fans que chez les élus de la ville. Aux yeux de Daniel Riolo, le point de non-retour a été atteint, et le départ de Jacques-Henri Eyraud ne fait aujourd’hui aucun doute.

« Cette direction n’a pas d’autres solutions que de se casser très très vite »