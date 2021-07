Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La grande star du projet McCourt, c’est…

Publié le 26 juillet 2021 à 2h15 par G.d.S.S.

Indispensable depuis son arrivée à l’OM en janvier dernier, Arkadiusz Milik semble finalement parti pour rester au club malgré les spéculations en début d’été. Et le buteur polonais devrait être un élément majeur pour la suite du projet McCourt.

Interrogée le 10 juillet dernier dans les colonnes de L’Equipe, une source proche d’Arkadiusz Milik faisait une annonce retentissante sur son avenir à l’OM : « Il est très heureux à Marseille. Et il n’y a pour l’instant aucune possibilité qu’il quitte le club ». En clair, et ce malgré des intérêts prononcés de la Juventus Turin et de l’Atlético de Madrid en début d’été, Milik devrait donc toujours porter le maillot de l’OM la saison prochaine. Et il aura un rôle majeur à jouer.

Milik attendu comme la locomotive offensive de l’OM

Fort de ses 9 buts inscrits en 15 matchs de Ligue 1 sous le maillot de l’OM depuis son arrivée en janvier dernier, Arkadiusz Milik est attendu comme un élément moteur du secteur offensif marseillais pour la saison prochaine. Et si l’international polonais reste sur le même rythme en terme de rendement face au but, nul ne doute qu’il deviendra la grande star de l’OM et le fameux grand attaquant attendu depuis le début de l’ère McCourt.