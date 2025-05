Mercato - OM : La grande priorité de De Zerbi dévoilée ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Sous contrat jusqu'en 2027, Roberto De Zerbi prévoit de discuter avec la direction de l'OM pour décider de son avenir. Il sera notamment question du recrutement en vue de la Ligue des champions. L’une des grandes priorités semble claire, renforcer la défense, après un mercato hivernal frustrant aux yeux de l’Italien.

Sous contrat jusqu’en juin 2027, Roberto De Zerbi a l’intention de s’entretenir avec ses dirigeants avant d’acter sa présence sur le banc de l’OM la saison prochaine. Un bilan va donc être fait, et il sera également question du futur recrutement alors que le club phocéen va retrouver la Ligue des champions la saison prochaine. « Le mercato est une partie de la discussion », expliquait l’Italien samedi soir en conférence de presse, tout en précisant qu’il « n'y a pas de question de vouloir un joueur en particulier ou d'avoir un montant précis ».

De Zerbi frustré du mercato hivernal

Il n’empêche que Roberto De Zerbi aura des idées précises pour renforcer son équipe, lui qui a déjà été frustré du dernier mercato hivernal. Comme l’explique La Provence, l’Italien a regretté de ne pas voir un défenseur central supplémentaire débarquer durant le mois de janvier, de quoi l’obliger à bricoler sur la seconde partie de saison.

La défense, chantier prioritaire ?

Pour satisfaire De Zerbi, il faudra donc lui garantir des renforts défensifs, ce dont a conscience l’état-major de l’OM. « On sait qu’on a marqué pas mal de buts, mais qu’on en a aussi encaissé beaucoup, reconnaissait samedi Medhi Benatia, au micro de beIN Sports. On a un jeu offensif, c’est notre identité. Après le départ de Lilian, on a repositionné Kondo en défense, où il a été très bon. Mais on réfléchit à le remettre au milieu, son poste naturel, pour éviter d’avoir à bricoler. Avec 55 matchs, il faut de la profondeur. Luiz Felipe a été blessé, Léo a fait ce qu’il a pu. On veut renforcer la défense, mais aussi les côtés, avec des joueurs capables de provoquer, de faire des différences. C’est essentiel dans la philosophie du coach. On veut recruter malin, avec des joueurs qui apportent une vraie plus-value. »