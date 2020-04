Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L'énorme révélation de Valbuena sur son retour avorté à Marseille !

Publié le 6 avril 2020 à 0h00 par J.-G.D.

Interrogé sur son passage en Russie, Mathieu Valbuena explique qu’il souhaitait faire son grand retour à l’Olympique de Marseille en 2015.

Figure de l’OM pendant de nombreuses saisons, Mathieu Valbuena avait finalement décidé de quitter Marseille en 2014. L’international tricolore a donc connu sa première expérience à l’étranger au Dynamo Moscou, avant de revenir en France, plus précisément à Lyon. Mais lors d'une interview à Football Club de Marseille , Valbuena, désormais à l'Olympiakos, assure qu'il comptait revenir à l'OM, en vain.

« J’avais vraiment envie de revenir à l’OM, mais… »