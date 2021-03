Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La dernière piste de Longoria est validée !

Publié le 16 mars 2021 à 4h00 par T.M.

Annoncé dans le viseur de l’OM, Joaquín Blázquez est perçu comme un très grand espoir du côté de l’Argentine.

A 20 ans, Joaquín Blázquez n’est pas un étranger aux yeux de Pablo Longoria et ce malgré le fait qu’il évolue aujourd’hui en Argentine au CA Talleres. En effet, le gardien argentin avait posé ses valises du côté de Valence, en prêt, lorsque l’Espagnol y était en charge de recrutement. Et Longoria n’aurait pas oublié Blázquez. En effet, selon les informations de Footmercato , le président de l’OM penserait toujours au portier du CA Talleres, lui qui pourrait notamment venir assurer la succession de Steve Mandanda.

« Un des jeunes les plus prometteurs »