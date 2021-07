Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La décision fracassante de Daniel Wass sur son avenir !

Publié le 28 juillet 2021 à 1h45 par La rédaction

Alors que l’OM réalise un mercato estival très actif, Pablo Longoria pourrait continuer son chantier avec la venue possible du Danois Daniel Wass. Bonne nouvelle pour la direction marseillaise, le joueur de Valence voudrait quitter le club espagnol dès cet été.

Pablo Longoria réalise pour l’instant un mercato estival actif et continue d’épaissir l’effectif de Jorge Sampaoli en amont de la reprise du championnat français. Si l’OM a connu de belles arrivées récemment avec William Saliba ou encore Cengiz Under, le dirigeant espagnol ne devrait pas s’arrêter là et serait encore sur plusieurs pistes. Le nom de Daniel Wass a notamment été évoqué pour venir renforcer le côté droit de l’OM. Bonne nouvelle pour les supporters marseillais et Pablo Longoria, le Danois pourrait forcer les choses.

Wass veut quitter Valence dès cet été