Mercato - OM : La condition non négociable pour sa signature !

Alors que Leeds était également intéressé, Igor Paixão a expliqué ce lundi lors de sa conférence de presse de présentation les raisons qui l’ont poussé à donner sa préférence à l’OM. Le Brésilien âgé de 25 ans a notamment mis en avant la lutte contre le racisme, un combat qui l’anime lui et sa famille.

« L’Olympique de Marseille est un club de valeurs. Je suis très content de mon choix »

« Je pense que c'est une question facile. L’Olympique de Marseille est un club de valeurs. Je suis très content de mon choix. J’ai pris cette décision avec mon agent et le club, et je pense que tout le monde est heureux », a répondu Igor Paixão quand il a été interrogé sur les raisons qui l’ont motivé à rejoindre l’OM. « C’est très spécial pour moi, et je veux donner mon maximum. Je veux apporter mes valeurs à ce club. On a une grande responsabilité de ce côté-là, et je pense qu’on va faire quelque chose de très grand. C’est mon objectif. »