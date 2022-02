Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Kolasinac, Bakambu... Sampaoli envoie un message fort à ses recrues !

Publié le 3 février 2022 à 22h10 par D.M.

Présent en conférence de presse ce jeudi, Jorge Sampaoli n'a pas caché son envie d'aligner ses deux recrues hivernales face à Angers ce vendredi.

Cet hiver, ce ne sont pas douze recrues, qui ont posé leurs valises à Marseille comme lors du dernier mercato estival, mais seulement deux. Libre de tout contrat, Cédric Bakambu a été le premier à répondre favorablement aux appels de Pablo Longoria. Libre depuis son départ de Pékin, l’avant-centre congolais a été rejoint dans la cité phocéenne par Sead Kolasinac, passé par Arsenal ou encore Schalke 04. Et même si ces deux joueurs manquent encore de rythme, Jorge Sampaoli a bien l’intention de les aligner, possiblement face à Angers ce vendredi.

« Kolasinac et Bakambu devront jouer même s'ils ne sont pas prêts à 100% »