Mercato - OM : Kamara, transfert... Le PSG pourrait sauver McCourt !

Publié le 21 mai 2020 à 13h00 par A.M.

Alors que le prix des joueurs devraient globalement chuter sur le marché à cause de la crise du Covid-19, la concurrence est le dernier facteur qui pourrait permettre à l'OM d'empocher un grosse chèque. Et ça tombe bien, entre le PSG et le cador anglais, Boubacar Kamara ne manque pas de prétendants.

L'Olympique de Marseille va être contraint de vendre de manière importante cet été. Toutefois, si les besoins du club phocéen sont encore plus importants après la crise du Covid-19, le prix des joueurs est en revanche en chute libre. Une situation délicate pour l'OM qui va donc être obligé de vendre de nouveaux joueurs. Toutefois, la concurrence est le dernier facteur qui pourrait permettre au club phocéen de récupérer une grosse somme. Dans cette optique, c'est bien Boubacar Kamara qui pourrait rapporter gros. Et pour cause, le jeune marseillais est non seulement suivi pas le PSG, mais également par les cadors de Premier League. Et à en croire un agent espagnol, cela pourrait permettre au prix de Boubacar Kamara de ne pas être trop impacté par la crise.

Grâce à la concurrence, le prix de Kamara pourrait flamber