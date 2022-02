Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Kamara se fait recaler par un gros club étranger !

Publié le 13 février 2022 à 1h15 par A.C.

En fin de contrat avec l’Olympique de Marseille, Boubacar Kamara a semblé beaucoup intéresser l’AS Roma de José Mourinho au cours du dernier mercato.

Pablo Longoria aurait bien aimé boucler ce dossier au mois de janvier et plus en entendre parler. Boubacar Kamara est un joueur important pour l’Olympique de Marseille et son talent est indéniable, mais sa situation contractuelle conduit le club droit dans le mur. Dans seulement quelques mois, un pur produit du centre de formation va en effet filer, sans que l’OM ne puisse empocher le moindre sou. Pourtant, Kamara intéresse un grand nombre de clubs à l’étranger ! C’est le cas de l’AS Roma, où Tiago PInto semblait prêt à offrir un troisième renfort à José Mourinho cet hiver, après Sergio Oliveira et Ainsley Maitland-Niles.

La Roma semble avoir oublié Kamara