Mercato - OM : Jorge Sampaoli a Alvaro Gonzalez dans le collimateur !

Publié le 12 janvier 2022 à 23h30 par T.M.

Alors que Jorge Sampaoli ne voudrait plus d’Alvaro Gonzalez à l’OM, l’entraîneur argentin aurait ses raisons.

Entre Jorge Sampaoli et Alvaro Gonzalez, le divorce serait acté. Alors que l’entraîneur de l’OM a déjà poussé Jordan Amavi vers la sortie en ce mois de janvier, l’Espagnol serait maintenant le suivant. En effet, comme l’explique L’Equipe , Alvaro Gonzalez ne serait plus désiré par Sampaoli sur la Canebière et entre les deux hommes, les relations seraient d’ailleurs tendues. Alors que l’ancien de Villarreal avait réclamé des explications sur sa situation à son entraîneur, cette discussion aurait visiblement été très agitée.

Sampaoli n’en veut plus !