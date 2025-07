Mercato - OM : «Je vais arrêter le foot», la signature imprévue !

A l’instar de ce que s’apprêterait à faire Pierre-Emerick Aubameyang, Fabien Barthez est lui revenu à l’OM après avoir quitté le club phocéen. Ayant joué une première fois à Marseille entre 1992 et 1995, le champion du monde 98 a retrouvé la Canebière de 2003 à 2006. Mais voilà que signer à l’OM n’était absolument pas ce qu’avait prévu Barthez à l’époque.

Parti de l’OM pour l’ AS Monaco, Fabien Barthez s’est ensuite envolé pour l’Angleterre et Manchester United . Arrivé chez les Red Devils en 2000, le champion du monde 98 a connu une fin d’aventure très compliquée de l’autre côté de la Manche. En effet, écarté par Sir Alex Ferguson, Barthez avait été invité à se trouver un autre club. C’est ainsi qu’en janvier 2004, il débarque à l’ OM en prêt. Un scénario imprévu puisque le gardien avait prévu… d’arrêter sa carrière.

« Moi je voulais arrêter le foot »

« Ferguson m’avait dit : « tu ne joueras plus pour Manchester » à ma deuxième saison. Il m’avait dit : « tu ne joueras plus, si tu as un club, tu pars ». Et je suis parti à Marseille. Je suis arrivé en novembre à Marseille, j’avais fait que un ou deux matchs en équipe de France. Mais moi je voulais arrêter le foot. J’étais allé voir Jacques Santini quand il m’avait appelé, je jouais en équipe de France, mais pas en club. Il y a eu deux matchs au mois d’août, j’y suis allé pour faire mes deux matchs et dire à Jacques Santini de ne pas compter sur moi pour l’Euro, je vais arrêter le foot. Les choses de la vie. Au final, j’ai continué jusqu’en 2006 », a raconté Fabien Barthez pour La Voix des Gardiens.