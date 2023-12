Mercato - OM : Il s'en va, le calvaire débute pour lui

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Désormais au RC Lens, Brice Samba s’est imposé comme une valeur sûre au poste de gardien en Ligue 1, lui permettant de découvrir l’équipe de France durant l’année 2023. Mais à 29 ans, le portier a rencontré plusieurs obstacles de taille sur sa route, notamment après son passage à l’OM, son ancien club.

Promu capitaine de l’équipe en remplacement de Seko Fofana, Brice Samba est devenu un pion essentiel du RC Lens grâce à ses performances dans les cages, au point de découvrir l’équipe de France en 2023. Mais tout n’a pas été simple pour le gardien formé au Havre, et passé notamment du côté de l’OM entre 2013 et 2017, période durant laquelle il disputera quatre matches avant de connaître « la période la plus difficile de (s)a vie ».

« Ça a été la période la plus difficile de ma vie »

« Les gens ne se rendent pas compte, mais quand ça se finit avec l’OM en 2017, je suis libre et je n’ai rien du tout. J’ai vraiment personne. J’en parle avec mon agent, Meïssa Ndiaye, et je lui demande : "Là on fait quoi ?". Ça a été la période la plus difficile de ma vie », a révélé Brice Samba dans So Foot.

« Pour la première fois de ma carrière, je me retrouve sans date de reprise »