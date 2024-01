Mercato - OM : Il se fait déjà reprendre de volée après son transfert

Thibault Morlain

Actuellement à la CAN avec le Cameroun, Faris Moumbagna s’est engagé avec l’OM, club qu’il rejoindra une fois qu’il aura terminé le tournoi avec sa sélection. Mais alors qu’il n’est pas encore arrivé à Marseille, l’attaquant, recruté pour 8M€, a déjà fait preuve d’une grande détermination. De quoi faire réagir Jérôme Rothen, qui n’a pas manqué de reprendre de volée Moumbagna.

Attaquant camerounais, Faris Moumbagna s’est engagé avec l’OM. Une fois qu’il aura fini la CAN, il renforcera le groupe de Gennaro Gattuso. Et il a déjà annoncé du très lourd. En effet, il y a quelques jours, Moumbagna a balancé : « Les supporteurs vont me découvrir. Mais si je dois leur donner un avant-goût de ce que je suis, il y a la vitesse, la finition, du jeu aérien. Je ne lâche rien. Je donne beaucoup sur le terrain, j’aide mes coéquipiers. Tout ce qu’il y a à faire sur le terrain pour aider l’équipe, je le fais. Après quand tu arrives dans un club comme celui-là, il y a beaucoup d’attente. Je ne me retiens pas, je vais arriver et tout casser pour être titulaire et marquer des buts pour les fans de l’OM ».



« Il va falloir qu’il marque des buts »

Lors de Rothen s’enflamme , sur RMC , Jérôme Rothen a rebondi sur cette déclaration forte de Faris Moumbagna, qui promet qu’il va « tout casser » à l’OM. L’ancien du PSG a alors confié : « J’adore l’ambition. Après, il tombe dans un contexte à Marseille où la ferveur est tellement particulière par rapport à beaucoup d’autres clubs en France. Il s’est mis encore plus de pression, il en aura. L’indemnité de transfert n’est pas énorme par rapport à Vitinha, mais il y a quand même une indemnité de transfert avec les finances marseillaises, c’est quand même un investissement. En plus dans un rôle d’attaquant, il va falloir qu’il marque des buts ».

« Ferme là, tu travailles »