Mercato - OM : Il rêve de Marseille, ça tombe à l'eau

Thibault Morlain

Parti de l'ASSE il y a maintenant un an et demi, Denis Bounaga a fait un véritable carton en MLS. Le Gabonais s'est engagé avec le Los Angeles FC et s'est imposé comme l'un des meilleurs joueurs aux Etats-Unis. Mais voilà que l'heure du retour en Europe aurait sonné... Et dernièrement, Bouanga avait fait part de sa volonté de jouer sous le maillot de l'OM. Un rêve qui ne devrait toutefois pas se réaliser.

Le 1er janvier, le mercato hivernal va ouvrir ses portes et du côté de l'OM, ça risque de bouger. Gennaro Gattuso attend des renforts, notamment un nouvel élément offensif. Et si c'était Denis Bouanga ? Aujourd'hui au Los Angeles FC, où il est sous contrat jusqu'en décembre 2025, l'ancien de l'ASSE plait à l'OM comme le10sport.com vous l'avait révélé. Un intérêt d'ailleurs réciproque...

« L'OM, c'est toujours dans un coin de ma tête »

Passé par Lorient, Strasbourg, Tours, Nîmes et l'ASSE en France, Denis Bouanga n'a pas caché sa volonté de jouer pour l'OM. Ainsi, récemment, le Gabonais, proche de Pierre-Emerick Aubameyang, annonçait : « L’Olympique de Marseille, c’est toujours dans un coin de ma tête ».



De même, concernant son avenir, Denis Bouanga faisait également savoir : « C'est une possibilité, oui (un retour en Europe). Je laisse cela aux autres, même s'il me reste quelques années de contrat ici. Je dois juste dire que je suis très heureux au LAFC, très heureux ici. Mais oui, il est possible que je doive retourner en Europe. Je laisse le club et mes agents réfléchir à tout cela. Mais comme je l'ai dit, je suis très honoré d'avoir porté ce maillot et d'avoir joué pour cette institution ».

L'OM et Benatia regardent ailleurs