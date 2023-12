Mercato - PSG : Il signe à Paris et fait déjà une promesse

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Mercredi soir, le PSG annonçait la signature surprise de Presnel Kimpembe qui prolonge ainsi son contrat jusqu'en 2026 alors qu'il est toujours convalescent et ne devrait pas revenir sur les terrains cette saison. Néanmoins, l'international français promet de faire tout son possible pour revenir le plus rapidement possible, et surtout pour revenir encore plus fort.

Le 28 novembre dernier, le10sport.com révélait en exclusivité l'existence d'une offre du PSG pour prolonger le contrat de Presnel Kimpembe. Et mercredi soir, le club de la capitale a officialisé la prolongation du bail du défenseur. « Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer la prolongation du contrat de Presnel Kimpembe. Le défenseur central de 28 ans est désormais lié au Club jusqu’au 30 juin 2026 », révélait le club par le biais d'un communiqué. Et Presnel Kimpembe, toujours blessé, fait une promesse aux supporters.

Aujourd’hui est une journée particulière pour moi.J’ai le plaisir de vous annoncer que j’ai décidé de signer la prolongation de mon contrat au Paris Saint-Germain jusqu’en 2026. Votre soldat, Presnel KIMPEMBE pic.twitter.com/k14BeXB9PS — Presnel Kimpembe (@kimpembe_3) December 20, 2023

Kimpembe prolonge au PSG

« Après une longue convalescence, des efforts intenses pour revenir en forme et retrouver mes coéquipiers et les supporters du Parc des Princes, je dois néanmoins annoncer qu’il est probable que je subisse une correction chirurgicale prochainement », a annoncé le défenseur formé au PSG sur son compte Instagram , avant de poursuivre.

«Cette épreuve que je transformerai, c’est une promesse, en force»