Mercato - OM : Il pose ses conditions pour signer à Marseille

Pape Gueye sera-t-il le prochain joueur à quitter l’OM gratuitement, lui qui arrive au terme de son contrat ? Cela fait maintenant plusieurs mois que le Sénégalais donne des maux de tête à Pablo Longoria compte tenu de sa situation. Aucun signe d’une prolongation pour le moment, mais Gueye a tenu à faire savoir ses conditions pour rester à l’OM.

Pablo Longoria l’a déjà fait savoir, il n’aime pas se retrouve avec un joueur qui arrive en fin de contrat. C’est pourtant actuellement le cas à l’OM avec Pape Gueye. Le président olympien a pourtant tout fait pour éviter ce scénario. En effet, plusieurs propositions de prolongation ont été envoyées au Sénégalais, mais voilà que pour le moment, Gueye n’a toujours pas répondu à l’OM.



« Je ne sais pas ce que sera mon avenir »

Alors qu’en Espagne on annonce l’arrivée de Pape Gueye à Villarreal pour la saison prochaine, rien ne serait acté à 100% encore. En zone mixte, le joueur de l’OM a lâché : « Je ne sais pas ce que sera mon avenir mais ce qui est sûr, c’est qu’à chaque fois que j’aurais le maillot de l’OM, je donnerai tout ».

« La priorité c'est mon temps de jeu et c'est qu'on me respecte »