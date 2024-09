Mercato - OM : Il fait passer un message à Wahi après son transfert

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

En raison de la grave blessure de Faris Moumbagna et après avoir recruté Elye Wahi, l’OM s’est attaché les services d’un autre attaquant cet été en la personne de Neal Maupay. Ce dernier sera donc en concurrence avec l’ancien joueur du RC Lens, mais au-delà de cela, il souhaite surtout le pousser à travailler et progresser.

Présenté à la presse lundi, Neal Maupay a rapidement mis les choses au clair concernant sa concurrence avec Elye Wahi. L’attaquant âgé de 28 ans, arrivé cet été en provenance d’Everton, a confirmé ce qu’avait déjà dit Roberto De Zerbi, à savoir que l’ancien joueur du RC Lens part avec le statut de « numéro un ».

« Si il me voit à côté de lui travailler dur, marquer des buts, ça va le pousser »

« Je suis là pour lui faire concurrence, l'aider, je pense que je peux le faire progresser. C'est sain, je m'entends super bien avec lui », a déclaré Neal Maupay. Le nouvel attaquant de l’OM a tenu un discours similaire dans un entretien accordé à Maritima : « Elye, c’est un jeune attaquant très talentueux, qui a une très grande marge de progression. Si il me voit à côté de lui travailler dur, marquer des buts, ça va le pousser. Moi, quand je vois qu'il est bon ça va me pousser aussi. On travaille ensemble à l’entraînement sur des exercices de finition devant le but. »

« Ça tire tout le monde vers le haut »

Pour Neal Maupay, avoir tous les postes doublés et de la concurrence est nécessaire si l’OM veut performer et atteindre le plus haut niveau. « De toute façon, si on regarde les meilleurs clubs, Manchester City gagne la Ligue des champions ils ont quasiment un 11 titulaire sur le banc et c’est pour ça qu’ils sont là où ils sont, ça tire tout le monde vers le haut. Le coach nous l’a dit : tous les postes, qu’il mette untel ou untel, pour lui ça ne change pas, il a confiance en nous », a-t-il ajouté.