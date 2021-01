Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Il existe encore un espoir de garder Villas-Boas !

Publié le 30 janvier 2021 à 3h00 par G.d.S.S.

André Villas-Boas a lâché une petite bombe vendredi en annonçant son départ très probable de l’OM en fin de saison. Toutefois, l’entraîneur portugais n’a pas totalement fermé la porte à Jacques-Henri Eyraud…

« Je ne pense pas rester. Est-ce que ce sera terminé en juin? Je pense oui. On pense tous que ça va se passer comme ça », a clairement indiqué André Villas-Boas vendredi en conférence de presse, faisant donc une annonce fracassante sur son avenir à l’OM. Alors que le club phocéen traverse une période très délicate sur le plan sportif, l’entraîneur portugais fait donc preuve de lucidité au moment d’évoquer son cas personnel. Et pourtant, Villas-Boas ne semble pas totalement fermé à l’idée de rester à l’OM…

« Si on enchaine dix victoires et que j’ai une offre de prolongation »