Mercato - OM : Il donne sa réponse pour son retour à Marseille

Hugo Chirossel

En quête d’un nouveau latéral gauche d’ici à la fermeture du marché des transferts, l’OM a jeté son dévolu sur Quentin Merlin. Mais Marseille explore dans le même temps d’autres pistes que celle menant au joueur du FC Nantes. Les dirigeants marseillais pensent notamment à un retour de Nuno Tavares, qui est intéressé par cette possibilité.

Après s’être attaché les services d’Ulisses Garcia, l’OM veut recruter un deuxième latéral gauche lors de cette période de mercato hivernal, afin de pallier le départ de Renan Lodi à Al-Hilal. Dans cette optique, Quentin Merlin semble désormais être la priorité de Marseille, qui a d’autres options.

Mercato - OM : Le boss veut boucler un transfert, c'est imminent https://t.co/hpQifeAC2c pic.twitter.com/R6BZfq9Its — le10sport (@le10sport) January 23, 2024

Angeliño et Tavares également pistés par l'OM

Comme indiqué par Foot Mercato , l’OM s’intéresse dans le même temps à deux autres joueurs, Angeliño, prêté par le RB Leipzig à Galatasaray, ainsi que Nuno Tavares, qu’Arsenal a prêté à Nottingham Forest cette saison. Déjà passé par Marseille la saison dernière, le latéral gauche portugais n’a disputé que 314 minutes cette année.

Tavares intéressé par un retour à l’OM