Mercato - OM : Il dévoile son prochain club !

Alors qu’il a refusé de rejoindre le Spartak Moscou, qui avait pourtant trouvé un accord à 12M€ avec l’OM, Azzedine Ounahi aurait une préférence en ce qui concerne son prochain club. L’international marocain aimerait retourner au Panathinaïkos, où il était prêté la saison dernière, et l’aurait fait savoir aux dirigeants du club grec.

Toutefois, cela pourrait s’avérer compliqué. D’après les informations de La Provence, les courtisans d’ Azzedine Ounahi sont refroidis par le prix demandé par l’ OM , qui se montre inflexible et réclame au moins 12M€ pour se séparer de l’international marocain (40 sélections). Le joueur quant à lui aurait une préférence pour son avenir, celle de retourner au Panathinaïkos , où il était prêté avec option d’achat la saison dernière et a été élu meilleur joueur par les supporters.

«Je ne suis pas fermé à une éventuelle prolongation»

Azzedine Ounahi aurait fait savoir au club grec qu’il voulait revenir la saison prochaine, mais il va falloir répondre aux exigences de l’OM, où le Marocain est sous contrat jusqu’en juin 2027. Le Panathinaïkos ne serait pas disposé à payer les 12M€ demandés par Marseille et pourrait aller jusqu'à 9M€, selon des sources grecques, toujours d’après La Provence. Quand il avait été interrogé sur son avenir au début du mois de mai, Azzedine Ounahi avait clairement ouvert la porte à un retour : « Je suis heureux de cette saison, d’avoir pu aider le Panathinaïkos et de jouer au football. Je répète que je suis heureux ici, je suis satisfait de cette saison au Panathinaïkos. J’ai eu beaucoup de discussions avec le club, maintenant il faut connaître la volonté du club et le projet pour la saison prochaine. Après, je ne suis pas fermé à une éventuelle prolongation. C’est une décision qui devra être prise à trois : le Panathinaïkos, Marseille et moi. »