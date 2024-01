Mercato - OM : Il confirme le calvaire de Longoria

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

En proie à certaines difficultés financières, l’OM dispose de moyens financiers relativement limités pour son recrutement, et Pablo Longoria doit donc composer avec les moyens du bord. Samir Nasri s’est confié sur cette situation délicate pour le président de l’OM et confirme les galères financières de son club formateur.

Malgré les signatures de Jean Onana (prêt avec option d’achat), Ulisses Garcia (4M€) et Faris Moumbagna (8M€) depuis le début du mercato hivernal, l’OM se montre très prudent sur ses dépenses. Encadré par la DNCG dans son recrutement, le club phocéen n’a d’ailleurs pas eu d’autre choix que de se débarrasser de Renan Lodi qui a rejoint Al-Hilal pour 23M€, seulement six mois après son arrivée à l’OM. Une situation compliquée à gérer pour le président Pablo Longoria, et qui préoccupe d'ailleurs certains observateurs…

« Les finances sont délicates »

Samir Nasri, ancien joueur de l’équipe de France et de l’OM, a confirmé dimanche au micro du Canal Football Club les soucis financiers de son club formateur et leur impact sur le mercato marseillais pour Pablo Longoria : « Pour parler du recrutement de Marseille, il faut avoir des idées aujourd’hui parce que les finances sont délicates. La masse salariale est aussi encadrée… C’est soit on essaye de dénicher un talent quelque part ou on essaye de se faire prêter des joueurs de grands clubs, mais qui sont en situation d’échec dans ces grands clubs… », indique Nasri.

« Du coup, on fait comment ? »