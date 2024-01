Mercato - OM : Deux problèmes sont dénoncés pour le recrutement

La rédaction

Depuis quelques années désormais, l'OM a pris pour habitude de se montrer particulièrement actif sur le marché des transferts, ce qui implique évidemment des dépenses. Mais forcément, le budget du club phocéen n'est pas illimité, et cela représente un véritable casse-tête au niveau du recrutement. Tout comme les multiples changements d'entraîneurs ces dernières saisons.

Une chose est sûre, l'OM n'a pas traîné cet hiver. En raison des absences de plusieurs joueurs, partis disputer la CAN, notamment, le club phocéen s'est activé sur le marché des transferts, enrôlant trois joueurs (Onana, Garcia, Moumbagna), moyennant 12M€ au total. Comme l'ont révélé Foot Mercato et Ouest-France , Marseille n'aurait pas encore dit son dernier mot et travaillerait également sur la venue du Nantais Quentin Merlin. Seulement, l'équilibre financier du club olympien pose toujours question.

Mercato - OM : Un accord est trouvé pour le prochain transfert https://t.co/tiB0EqXpAU pic.twitter.com/Fh9CTc2gF4 — le10sport (@le10sport) January 22, 2024

«Pour parler du recrutement de Marseille, il faut avoir des idées aujourd’hui parce que les finances sont délicates»

Sur le plateau du Canal Football Club , Samir Nasri s'est exprimé sur la santé financière de l'OM. Selon lui, cela a un impact considérable sur le recrutement. « Pour parler du recrutement de Marseille, il faut avoir des idées aujourd’hui parce que les finances sont délicates. La masse salariale est aussi encadrée… C’est soit on essaye de dénicher un talent quelque part ou on essaye de se faire prêter des joueurs de grands clubs, mais qui sont en situation d’échec dans ces grands clubs… S’ils jouent à Football Manager ? Non, la politique du club ne peut pas être ce qu’elle a été par le passé. Parce qu’on n’a pas de moyens, du coup on fait comment ? » .

«À partir du moment où le club retrouvera une stabilité, ils pourront recruter dans la continuité pour le club»