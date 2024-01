Mercato - PSG : Un nouveau départ se confirme à Paris !

Axel Cornic

Barré au milieu de terrain par une forte concurrence, Cher Ndour pourrait quitter le Paris Saint-Germain cet hiver pour trouver un plus grand temps de jeu. Et une piste se confirme de jour en jour avec Cagliari, qui souhaiterait rapatrier le jeune espoir italien… qui aurait tapé dans l’œil d’un autre club transalpin !

Parti très jeune de l’Atalanta pour tenter sa chance dans les équipes jeunes de Benfica, Cher Ndour a franchi un palier cet été avec une arrivée au PSG. Mais la marche est peut-être trop haute, puisque le milieu de 19 ans n’a que très peu joué lors de la première partie de saison.

Cagliari passe à la vitesse supérieure

Ainsi, un nouveau départ a été évoqué et les médias italiens ont notamment annoncé un possible retour en Italie. Actuel 17e de Serie A, Cagliari souhaiterait miser sur Cher Ndour en ce mercato hivernal et Il Corriere dello Sport a annoncé des nouveaux contacts ces dernières heures avec le PSG, afin de rentrer dans le vif de l’opération.

La Sampdoria ne lâche pas